El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de abril de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:44. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17°C a las 14°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.
A medida que el día progresa, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 29°C en las horas de la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 66% y descenderá a un 35% hacia el final de la jornada. Sin embargo, la sensación de calor puede ser más intensa debido a la combinación de temperatura y humedad.
El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo ante el calor.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas que puedan alterar el tiempo soleado y cálido que se espera.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un ocaso espectacular a las 20:57. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19°C hacia el final de la jornada, lo que hará que la noche sea agradable y propicia para actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se caracteriza por un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Sin lluvias a la vista, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.
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