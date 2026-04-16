El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, se espera que la temperatura suba, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 24% y el 82% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales. Es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 20 km/h. Esto proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, aunque se recomienda tener precaución, ya que el viento podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se mantenga despejado y soleado durante la mayor parte del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 21 grados hacia el final del día. El cielo seguirá presentándose poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:59. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Los Palacios y Villafranca, con un tiempo cálido y seco que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.