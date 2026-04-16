El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Osuna se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa comenzará en un 53% por la mañana, aumentando a lo largo del día, pero se mantendrá en niveles cómodos, rondando el 28% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, permitiendo disfrutar del sol sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se utilizan sombrillas o estructuras ligeras.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Los cielos despejados permitirán que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día perfecto para paseos, picnics o cualquier actividad al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 20:56. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo de hoy en Osuna se caracteriza por un ambiente cálido, seco y ventoso, con cielos despejados que invitan a disfrutar de un día al aire libre. Las condiciones son perfectas para actividades recreativas, así que no olvide protegerse del sol y mantenerse hidratado mientras disfruta de este espléndido día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.