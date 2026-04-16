El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 32% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se espera. Las condiciones de viento serán suaves, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Este viento ligero ayudará a mitigar el calor, haciendo que el tiempo sea más tolerable durante las horas pico.

A lo largo del día, el cielo experimentará un cambio gradual, con la aparición de nubes altas en la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión familiar en el jardín.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados . El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias. La puesta de sol está programada para las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes podrán disfrutar al final del día.

Es importante recordar que, aunque las condiciones meteorológicas son favorables, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas. Con un tiempo tan agradable, Morón de la Frontera se convierte en un lugar ideal para disfrutar de la primavera, con temperaturas agradables y cielos despejados que invitan a salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.