El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de abril de 2026, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios y soleados durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en 15 grados entre las 2 y las 4 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 25 grados a media tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia el final de la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Por la noche, el viento disminuirá, y se espera que la dirección cambie hacia el sur, con velocidades más suaves.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Montilla pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.
El amanecer se producirá a las 07:42, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 20:54, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Montilla será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.
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