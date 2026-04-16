El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Moguer se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y 16 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando un mínimo de 14 grados entre las 05:00 y las 06:00 horas. Sin embargo, a partir de las 09:00 horas, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 15 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 28 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque mayormente poco nuboso, presentará algunas nubes altas a partir de las 09:00 horas, lo que podría suavizar la intensidad del sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% a la medianoche y descendiendo a un 60% a las 10:00 horas. A medida que las temperaturas aumenten, la humedad también disminuirá, alcanzando un 34% a las 14:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h hacia el mediodía. A partir de las 16:00 horas, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente a pesar de las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas en general favorecerán un ambiente agradable para disfrutar de la primavera en Moguer. Con el ocaso programado para las 21:03 horas, los habitantes podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día mayormente soleado y cálido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.