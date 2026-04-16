El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% y aumentando gradualmente hasta un 63% durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que garantiza un día seco y soleado.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará hacia el este, aumentando su intensidad. Para la tarde, se prevé que el viento alcance velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero aumento a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 24 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la baja probabilidad de nubes, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 8 de la noche.

El ocaso se producirá a las 20:52, marcando el final de un día que promete ser mayormente soleado y cálido. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. En resumen, Martos disfrutará de un día primaveral, ideal para aprovechar al máximo las horas de luz y el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.