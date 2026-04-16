El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Marchena se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, comenzando en 17 grados a las 00:00 y alcanzando los 12 grados a las 8:00.

A partir de las 8:00, el cielo se mantendrá poco nuboso hasta las 15:00, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 28 grados . Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, alcanzando un máximo de 28 grados a las 15:00. La humedad relativa también experimentará cambios, comenzando en un 64% y bajando hasta un 29% en las horas más cálidas, lo que proporcionará un ambiente más seco y agradable.

Durante la tarde, a partir de las 16:00, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados a las 21:00. La brisa será un factor a tener en cuenta, con vientos predominantes del este y sureste, que oscilarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Marchena disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. La visibilidad será óptima, y las condiciones serán ideales para paseos y eventos al aire libre.

El ocaso se producirá a las 20:57, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se transformará en una jornada cálida y soleada, perfecta para disfrutar de la primavera en Marchena. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.