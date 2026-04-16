El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un espléndido amanecer a las 07:48. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con predominancia de cielos despejados y poco nubosos, lo que favorecerá la actividad al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 29 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 14 grados, pero se espera que a mediodía se alcancen los 29 grados, brindando un ambiente cálido y propicio para disfrutar de actividades al exterior. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 25 grados hacia la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo hasta un 25% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más altas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, los cielos continuarán despejados, permitiendo disfrutar de un ocaso espectacular a las 21:00. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 21 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea agradable y templada.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre y un ambiente agradable para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.