El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 13 y 18 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 64% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque seguirán siendo escasas. Las condiciones meteorológicas se mantendrán mayormente favorables, con temperaturas que alcanzarán los 27 grados hacia el mediodía. La humedad relativa disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable. A lo largo de la mañana y la tarde, se prevé que la temperatura continúe en ascenso, alcanzando un pico de 28 grados en la tarde, ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 13 km/h, aumentando a 19 km/h en la tarde. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que el día avance, el viento cambiará a direcciones del este y sureste, manteniendo una velocidad moderada que no debería causar inconvenientes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o en la ciudad.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 9 de la noche. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin previsión de lluvias. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para disfrutar de la noche.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.