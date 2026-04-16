El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 14°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente antes de alcanzar su punto más cálido.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 25°C durante la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 30% y el 70%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de vistas despejadas y un ambiente luminoso. La salida del sol está programada para las 07:41, mientras que el ocaso se producirá a las 20:54, brindando largas horas de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre.

Es importante tener en cuenta que, aunque las temperaturas serán agradables, la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En resumen, Lucena disfrutará de un día espléndido con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando al máximo el tiempo favorable que se presenta hoy.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.