El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , con una ligera disminución a 15 grados en las horas más tempranas. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 69% a media mañana.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura suba, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 29 grados en las horas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará despejado, se tornará poco nuboso a partir de la tarde, con la aparición de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre 6 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto generará una sensación térmica agradable, ideal para actividades al aire libre. La racha máxima de viento podría llegar a los 26 km/h, especialmente en las horas de mayor calor.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones se complementa con un cielo que, aunque se nublará ligeramente por la tarde, no traerá consigo ningún tipo de inclemencia.

A medida que se acerca la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa también aumentará, llegando a un 55% al final del día. El ocaso se producirá a las 20:58, marcando el final de un día que, en general, se presenta como ideal para disfrutar de la primavera en Lora del Río.

En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día primaveral en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.