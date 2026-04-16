El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 27 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz solar caldee rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 26% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad en las horas centrales.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dirección del viento podría cambiar ligeramente a lo largo del día, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será ideal para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.