El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente estable en Lepe. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 13 grados, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 98% por la mañana y descenderá a un 29% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será húmeda, la tarde se sentirá más seca y cálida, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cálida en la tarde.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Con el ocaso programado para las 21:04, los habitantes de Lepe podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, enmarcada por las nubes altas que se irán acumulando a lo largo del día.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseos por la playa o encuentros familiares en parques. La combinación de temperaturas cálidas y un viento suave hará que la jornada sea placentera para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.