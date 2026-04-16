El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 71% por la mañana y descenderá hasta un 24% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento, que soplará principalmente del sureste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre los 4 y 16 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de toda la jornada. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Lebrija realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cálido, ideal para disfrutar de un día primaveral.

A medida que se acerque la tarde, los cielos comenzarán a cubrirse con nubes altas, aunque estas no traerán consigo lluvias. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará con cielos mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer y una noche estrellada.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable. Los habitantes pueden aprovechar este día primaveral para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en sus patios o parques locales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.