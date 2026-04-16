El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 41% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la sensación térmica será más cálida, especialmente en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo de 26 grados entre las 4 y las 5 de la tarde.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando rachas de hasta 27 km/h. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas de la ciudad y sus alrededores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 20:52. La noche se presentará fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza de la primavera en la ciudad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.