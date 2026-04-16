El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas hagan su aparición, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 28 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 60% y descenderá hasta un 34% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del sur a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 26 km/h, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos de mayor calor, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos por la playa, excursiones al campo o simplemente disfrutar de un día en la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:04. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la noche sea perfecta para actividades nocturnas, como cenas al aire libre o paseos por el centro de Huelva.

En resumen, el tiempo de hoy en Huelva se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.