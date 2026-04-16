El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 26% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser más llevadera en las primeras horas, antes de que el sol alcance su punto más alto.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14°C hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:59.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Los habitantes de la ciudad pueden aprovechar este día primaveral para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del buen tiempo en sus jardines o parques locales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.