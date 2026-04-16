El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de abril de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17°C y 10°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.
A partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 29°C hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% y descendiendo a un 26% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva.
El viento soplará principalmente del sur, con velocidades que variarán entre 3 y 20 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. La dirección del viento, predominantemente del sur, puede contribuir a un aumento en la sensación térmica, especialmente en las horas centrales del día.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, sin indicios de lluvias a lo largo de las 24 horas. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y soleado.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21°C hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular a las 20:56. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la velada sea ideal para paseos y actividades nocturnas.
En resumen, Écija disfrutará de un día de primavera perfecto, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.
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