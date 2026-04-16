El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 30 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa en la mañana comenzará en un 57%, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 25% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que las actividades al aire libre sean bastante placenteras. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h. Este viento será más notable en las horas de la tarde, cuando se espera que alcance su máxima velocidad de 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Las rachas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas, así que es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o en la ciudad. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, picnics o cualquier actividad que implique estar al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría comenzar a cubrirse con nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 21:00 horas, ofreciendo un espectáculo visual que promete ser espectacular, especialmente con el cielo despejado que se anticipa. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Coria del Río, con un tiempo cálido y mayormente soleado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.