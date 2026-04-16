El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El 16 de abril de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y alcanzando los 13 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un leve aumento en la temperatura, que alcanzará los 12 grados a las 04:00 y 05:00, antes de estabilizarse en 11 grados entre las 06:00 y las 08:00.

A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a ascender de manera más notable, alcanzando los 14 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 19 grados a las 11:00. El mediodía será cálido, con temperaturas que llegarán a los 21 grados a las 12:00 y alcanzarán un máximo de 27 grados entre las 16:00 y las 18:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 68% y el 91% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, llegando a un 34% hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. A medida que el día progrese, los vientos se intensificarán, alcanzando hasta 23 km/h desde el este a las 10:00 y manteniéndose en torno a los 20 km/h durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La noche caerá con cielos despejados, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 22:00 y cerrando el día en torno a los 18 grados a las 23:00.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y vientos moderados que aportarán frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.