El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por temperaturas agradables, comenzando en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 24% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades. La combinación de temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado hará que sea un día ideal para paseos y actividades recreativas.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas.
En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y vientos suaves. La combinación de estos factores promete un día agradable para todos los residentes y visitantes de la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.
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