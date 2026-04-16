El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 27 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (63%), irá disminuyendo a medida que el día avance, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 29% previsto para las últimas horas del día.

El viento, que soplará principalmente del norte y del noroeste, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. En la mañana, se registrarán rachas de hasta 14 km/h, aumentando a 26 km/h en las horas centrales. Sin embargo, por la tarde, se espera que el viento disminuya, con velocidades que rondarán entre 8 y 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá mostrando un aspecto poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:04 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, el día de hoy en Cartaya se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en un entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.