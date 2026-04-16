El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de abril de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 7:46. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17°C y 13°C, con una humedad relativa que comenzará en un 60% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 80% a media mañana.
A medida que avanza el día, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 10 de la mañana. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 27°C entre las 5 y las 6 de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.
El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos de hasta 10 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
A partir de las 8 de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 23°C, y el cielo seguirá cubierto de nubes altas. La humedad relativa también comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la noche sea más cómoda. El ocaso se producirá a las 20:58, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se verá compensado por la brisa del viento.
En resumen, Carmona disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo por el campo o simplemente relajándose en un parque. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas promete un día perfecto para actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.
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