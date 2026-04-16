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El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET

El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 16 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 30 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que se situará en torno al 21% en las horas más cálidas. A pesar de la calidez, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será otro factor a considerar. A lo largo de la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 3 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople desde el sureste, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 25 grados a las 9 de la noche y a 21 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 7:47, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera a las 21:00, ofreciendo un atardecer que promete ser espectacular, ideal para disfrutar en familia o con amigos. En resumen, el tiempo de hoy en Camas será propicio para actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.

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