El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 1 de la tarde.
Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 30 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que se situará en torno al 21% en las horas más cálidas. A pesar de la calidez, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.
El viento será otro factor a considerar. A lo largo de la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 3 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople desde el sureste, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 25 grados a las 9 de la noche y a 21 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades al aire libre.
El orto se producirá a las 7:47, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera a las 21:00, ofreciendo un atardecer que promete ser espectacular, ideal para disfrutar en familia o con amigos. En resumen, el tiempo de hoy en Camas será propicio para actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar de la primavera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.
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