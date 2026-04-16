El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado a lo largo del día, con un cielo que se mantendrá sin nubes significativas durante las primeras horas. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá en torno al 49% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 11 de la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 22 grados al mediodía. Las condiciones seguirán siendo favorables para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 5 de la tarde. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 30% hacia el final de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h, provenientes del suroeste, lo que podría ofrecer un alivio ante las temperaturas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 20:54. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 9 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para los habitantes de Cabra.

En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Cabra, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades deportivas, paseos o simplemente disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.