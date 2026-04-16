El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones.

La temperatura durante la mañana oscilará entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 31 grados. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera brisa, con vientos predominantes del sur que alcanzarán velocidades de hasta 18 km/h en las horas más cálidas. Por la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 28 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 25% por la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y niveles de humedad relativamente bajos puede hacer que la sensación térmica sea más agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre o simplemente pasear por el municipio. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 22 grados hacia las 22:00 horas. La brisa nocturna será más suave, con vientos de entre 6 y 12 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.