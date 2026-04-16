El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados a las 2 de la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a un 25% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A pesar de la calidez, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la brisa será suave en general, lo que hará que el tiempo se sienta más cálido durante las horas centrales del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. La puesta de sol está prevista para las 21:00, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Bormujos podrán disfrutar al final del día.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se caracteriza por temperaturas cálidas, cielos despejados y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protección solar, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.