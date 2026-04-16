El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa en la mañana se sitúa en un 59%, lo que proporciona una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 46% en las horas centrales de la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con una velocidad de 3 a 4 km/h, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento, aunque moderado, contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando se espera que la temperatura alcance su máximo de 29 grados alrededor de las 5 de la tarde.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan lluvias. La temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 28 grados a las 6 de la tarde y bajando a 24 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:52.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento suave hará que la jornada sea placentera para todos los habitantes y visitantes de la localidad. Se recomienda aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones climáticas son propicias para ello.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.