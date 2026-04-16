El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 34% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con una velocidad que oscilará entre 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de la tarde, el viento alcanzará rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento variará, predominando del noroeste y oeste, lo que es típico en esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para quienes planean disfrutar de un paseo por la ciudad o participar en eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, creará un ambiente ideal para disfrutar de la tarde en las terrazas o en los parques de Baeza.

El ocaso se producirá a las 20:51, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, pero se mantendrán agradables, rondando los 19 grados hacia la noche. En resumen, el tiempo de hoy en Baeza será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.