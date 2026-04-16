El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, en Baena se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, aunque hacia la tarde se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 26 grados en la tarde. Este rango térmico sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una prenda ligera para las horas más calurosas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 20 grados hacia el final del día.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 27% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando la pesadez que a veces acompaña a la alta humedad.

Respecto al viento, se anticipa que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del sol y de temperaturas agradables, con un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en el campo o en la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.