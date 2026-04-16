El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma característica, aunque en las horas de la tarde se prevé un ligero descenso en la nubosidad, permitiendo que el sol brille de manera intermitente.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 13 y los 26 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 13 grados a las 6 de la mañana, mientras que las máximas se darán en la tarde, alcanzando los 26 grados alrededor de las 3 de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor notable, con niveles que comenzarán en un 73% por la mañana y que irán disminuyendo gradualmente, alcanzando un 26% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación de humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en las primeras horas.

En lo que respecta al viento, se espera que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la tarde, el viento irá disminuyendo en intensidad, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas en general serán favorables para disfrutar de un día en la costa o en el campo.

En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente nublado, fresco y sin lluvias, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.