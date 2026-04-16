El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Arahal disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que contribuirá a que las temperaturas se eleven de manera notable.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20°C hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 30% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos de dirección variable, predominando del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 12 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Arahal pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:45, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 20:58, ofreciendo una puesta de sol igualmente espectacular. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.