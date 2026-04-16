El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 88% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte con velocidades de hasta 3 km/h, aumentando a medida que avance el día. En la tarde, se espera que el viento sople desde el este, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Andújar realicen actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a quienes se desplacen por la ciudad como a aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza en los alrededores.

Con el ocaso programado para las 20:53, la tarde se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre, bajo un cielo que, aunque comenzará a mostrar algunas nubes altas hacia el final del día, no interrumpirá la claridad del ambiente. En resumen, un día ideal para disfrutar de la primavera en Andújar, con temperaturas agradables y un tiempo mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.