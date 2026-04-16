El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán poco nubosos, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 22% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será limitada, lo que contribuirá a un confort térmico agradable para los habitantes y visitantes de Almonte.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más altas, proporcionando un ambiente más fresco y agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para los agricultores y para quienes disfrutan de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando valores alrededor de 20 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:02, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar.

En resumen, Almonte disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado hará que este 16 de abril sea un día perfecto para disfrutar de la primavera en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.