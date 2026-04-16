El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C a las 15°C, con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando los 14°C a mediodía. La humedad relativa será alta, rondando el 95%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones en las actividades diarias.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 27°C hacia las 16:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de nubes altas a partir de la tarde, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante sin afectar la luminosidad del día. La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la tarde sea más agradable.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 9 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que las temperaturas se sientan más llevaderas, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento se calmará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20°C hacia la noche.

La puesta de sol está prevista para las 21:04, momento en el que el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo una vista espectacular para los residentes y visitantes de Aljaraque. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 18°C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa.

En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.