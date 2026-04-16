El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de abril de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C a las 15°C, con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea más fresca.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando los 14°C a mediodía. La humedad relativa será alta, rondando el 95%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones en las actividades diarias.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 27°C hacia las 16:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de nubes altas a partir de la tarde, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante sin afectar la luminosidad del día. La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la tarde sea más agradable.
El viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 9 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que las temperaturas se sientan más llevaderas, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento se calmará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20°C hacia la noche.
La puesta de sol está prevista para las 21:04, momento en el que el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo una vista espectacular para los residentes y visitantes de Aljaraque. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 18°C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa.
En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.
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