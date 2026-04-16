El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, La Algaba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 19 y 13 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, se espera un cambio en el estado del cielo, que pasará a estar poco nuboso. Este fenómeno se mantendrá hasta las 5 de la tarde, con temperaturas que irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 4 y 5 de la tarde. La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 55% y descendiendo hasta un 31% en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades de hasta 5 a 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar los 14 km/h desde el este. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas más calurosas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se cubrirá de nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones en ningún momento del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de La Algaba pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y despejado.

Durante la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se caracterizará por un tiempo mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el parque, realizando deporte o simplemente disfrutando de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.