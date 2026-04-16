El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas comenzarán en torno a los 13 grados , manteniéndose agradables durante la mayor parte del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más placentera. A lo largo de la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 24 km/h, especialmente en las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la noche, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 48% al final del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los alcalaínos. Las condiciones meteorológicas son perfectas para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día soleado en los parques y plazas de la ciudad.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:52, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 16 grados. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Alcalá la Real disfruten de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, socializar y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.