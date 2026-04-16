El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 13 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados. Este aumento de temperatura será más notable en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo a un 25% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante que ayudará a mitigar el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:59 horas. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una cena en una terraza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.