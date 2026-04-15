El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 15 de abril de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 25 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, permitiendo que la luz del sol ilumine el paisaje. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados, brindando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 96% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progresa, la humedad disminuirá, situándose en torno al 35% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con una velocidad que variará entre 4 y 12 km/h. Predominará el viento del sur y sureste durante la mañana y parte de la tarde, lo que podría aportar un ligero frescor a la atmósfera. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección norte, manteniendo una velocidad constante que no debería causar inconvenientes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:58. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que será una noche fresca.

En resumen, el 15 de abril de 2026 se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.