El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de abril de 2026, Utrera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana, pero rápidamente comenzará a recuperarse.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 24 y 26 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo a un 36% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h, aumentando ligeramente en las horas centrales del día. Esto proporcionará una brisa suave que será refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h en su punto máximo, pero en general, se espera que el viento sea ligero y no cause inconvenientes.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será estable y seco. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:58. La noche se presentará fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.
En resumen, Utrera disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.
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