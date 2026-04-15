El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 10°C durante las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20°C en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 35% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 23 km/h. Esto proporcionará una brisa fresca que será muy apreciada, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Este clima es ideal para disfrutar de paseos por la ciudad, visitar los monumentos históricos o simplemente relajarse en los parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16°C hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:49. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12°C, lo que hará que sea recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para aprovechar al máximo la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.