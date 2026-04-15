El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Tomares se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 26 grados. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar el día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 34% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, lo que contribuirá a un ambiente propicio para disfrutar de paseos o reuniones al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 21 km/h. Esta brisa ligera será un alivio en las horas más cálidas del día, haciendo que la sensación térmica sea más placentera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día completamente despejado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades como paseos en bicicleta, picnics en el parque o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:59, un momento perfecto para disfrutar de la tranquilidad de la tarde.

En resumen, hoy en Tomares se presenta como un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.