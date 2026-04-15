El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente favorable, con condiciones que invitan a salir y disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00, y manteniéndose en torno a los 14 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo a las 08:00, con 12 grados, pero rápidamente comenzará a ascender. Para el mediodía, se prevé que la temperatura llegue a los 22 grados, alcanzando un máximo de 27 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que la sensación térmica sea agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 84% y descendiendo gradualmente a un 28% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana puede sentirse un poco más fresca y húmeda, la tarde será más seca y cálida, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. Durante la mañana, el viento soplará del sur a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 8 km/h en la tarde. A partir de las 12:00, el viento cambiará a dirección noreste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.