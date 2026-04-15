El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 15 de abril de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 15 grados , que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados, proporcionando un ambiente cálido y soleado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo a un 34% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre los 2 y 9 km/h, predominando del sector noreste y sur. Estas condiciones de viento ligero contribuirán a la sensación de frescura, especialmente durante las horas de la tarde, cuando las temperaturas alcancen su punto máximo. No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia.
La visibilidad será buena, aunque se espera un leve aumento de bruma en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más cercanas al agua. Sin embargo, esta bruma se disipará rápidamente, dando paso a un día claro y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros familiares.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:59. En resumen, hoy en La Rinconada se espera un día de clima primaveral, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.
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