El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la madrugada, pero se espera que a media mañana, alrededor de las 10, se recupere hasta los 15 grados.

La humedad relativa será alta durante las primeras horas, alcanzando un 90% a las 7 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 72% a las 10 de la mañana y bajando aún más a un 52% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. A lo largo de la tarde, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando hasta 21 km/h en su máxima racha, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un aumento gradual a lo largo del día, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este incremento de temperatura se sentirá más intensamente entre las 2 y las 4 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque los 25 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 10 de la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y propicio para disfrutar de la primavera.

Con el ocaso programado para las 20:54, la jornada se cerrará con un cielo despejado, ideal para contemplar el atardecer y disfrutar de una agradable velada al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.