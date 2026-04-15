El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de abril de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 9:00 horas.
Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que rondarán los 20 grados. Este aumento de temperatura será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 58% por la mañana, irá disminuyendo gradualmente, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.
El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se prevé que sople con una intensidad variable, comenzando con velocidades de entre 1 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 25 km/h, principalmente del norte y noroeste, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:52 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.
En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día espléndido en la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.
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