El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de abril de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 10°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22°C en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 43% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y noroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 15 km/h, pero se espera que disminuyan a lo largo del día. Este viento suave será un alivio ante el calor, proporcionando una brisa refrescante.
No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
El amanecer se producirá a las 07:43, y el ocaso será a las 20:55, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.
En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades recreativas o simplemente para disfrutar de un paseo por la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.
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