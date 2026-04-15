El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 10 y 27 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica se mantendrá cómoda, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave y constante contribuirá a mantener un ambiente agradable durante el día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todas las franjas horarias. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:56 horas, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y la belleza del paisaje local.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave. Los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este día primaveral, ya que las condiciones son propicias para salir, pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.