El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 95%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que baje a un 34%. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más cómodo y menos bochornoso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Durante las horas más cálidas del día, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 21 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente y a mitigar la sensación de calor. No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad hasta el ocaso, que se producirá a las 20:58. Este será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones serán ideales para paseos y reuniones familiares.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una jornada de clima mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día perfecto para actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la belleza de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.